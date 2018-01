Feira da Agricultura Familiar receberá readequação

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Sempa) está trabalhando para equacionar o mais rápido possível os problemas ocasionados pelos temporais que destruíram parte das estruturas da Feira do Empreendedor Familiar Rural, localizada na Praça dos Bois. A recuperação das tendas e melhorias na estrutura de piso são algumas das providências que a partir da próxima semana serão executadas na feira, que de acordo com relatórios mensais, no período de maio a dezembro de 2017, movimentou mais de R$ 900 mil reais para os agricultores familiares.

O secretário da Sempa, Edy Albuquerque explicou que o prefeito Bi Garcia já conquistou recursos para construir uma nova feira para Parintins em área definitiva e vários locais estão em estudo, entre os quais a orla do bairro União. Mas enquanto isso, a Sempa está trabalhando para fortalecer a feira da Praça dos Bois em razão dos números que mostram os lucros para os agricultores familiares, por se tratar de uma área central, de fácil acesso e com estacionamento.

“Temos estudo, trabalhamos em cima dos números e a recomendação que temos feito enquanto responsáveis pela gestão das feiras e mercados da cidade é que o local é apropriado. O trânsito de pessoas é muito intenso, tanto pela manhã nas caminhadas como no final da tarde. A movimentação de R$ 900 mil em 2017 mostra a importância da feira pra economia do município, mas principalmente para quem está produzindo no meio rural porque ele tem condições de vender os produtos para o consumidor final com preços mais acessíveis”, argumentou Edy. Ele citou o exemplo de um casal em que a esposa trabalhava como professora e optou por ajudar o esposo na feira porque os lucros são maiores. Lembrou também que no início, por conta da mudança de local, houve resistência por parte de produtores e hoje a situação é inversa e a maioria deseja permanecer na feira da praça.

Sobre as providências para a recuperação do local, ele afirma que na próxima semana vai reunir com o secretário de Obras, Matheus Assayag para tratar das obras recomendadas, inclusive com laudo da Vigilância em Saúde solicitada pela Sempa.

Ele também tranquilizou os desportistas frequentadores da praça de que as tendas amarelas estão provisoriamente ocupando a área de quadras, mas tão logo os trabalhos de recuperação sejam concluídos, as barracas retornarão ao local de origem.

“Estivemos em Manaus recentemente uma reunião na Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) que é parceira da Prefeitura nesse projeto e o presidente Lúcio Flavio autorizou a reforma das barracas danificadas aqui mesmo em Parintins”, informou.

Além dos recursos gerados em 2017, a ideia é fortalecer o modelo de feiras para encontro de famílias, ambiente de economia solidária, oferecendo café da manhã, almoço e principalmente geradora de emprego e renda para o agricultor com resultados positivos econômicos, sociais e ambientais.

