Feira da Agricultura Familiar é reerguida

O prefeito Bi Garcia esteve no local e determinou as providências para reconstruir a Feira (fotos: Peta Cid)

A Feira do Agricultor Familiar na Praça dos Bois já foi reerguida após o vendaval que devastou o local na manhã de domingo, 31. Por determinação do prefeito Bi Garcia novas tendas foram disponibilizadas para abrigar os feirantes.

O prefeito Bi Garcia esteve pessoalmente no local e confirmou as melhorias que serão feitas para atender da melhor forma possível os agricultores.

Ele manteve contato com os dirigentes da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), parceira da Prefeitura no projeto Vem pra Feira, solicitando a substituição das estruturas avariadas.

O secretário de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, Edy Albuquerque, o secretário de Obras Mateus Assayag e toda a equipe da coordenação de Feiras e Mercados, juntamente com os feirantes se empenharam para reerguer a Feira ainda na tarde de domingo.

A Feira da Agricultura Familiar do Projeto Vem pra Feira teve um saldo muito positivo desde que foi instalado na Praça dos Bois contabilizando uma movimentação financeira de mais de R$ 800 mil até meados de dezembro. Uma

conquista para os agricultores que agora vendem seus produtos diretamente ao consumidor.

“Obrigado ao Prefeito Bi Garcia, Secretário Mateus Assayag e a todos que nos ajudaram no reerguimento da Feira do Empreendedor Rural Familiar”, agradeceu o secretário Edy Albuquerque.

Peta Cid