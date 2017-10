Fazenda Nogueira retorna a Copa Alvorada de Futsal em 2018

Para repetir o feito de 2016 (campeão) da Copa Alvorada de Futsal, a coordenação do tome do Esporte Clube Parintins Fazenda Nogueira já se mobiliza em busca de recursos financeiros para a formação de um forte elenco visando a competição do ano que vem. “Vamos retornar em 2018 e estamos preparando um elenco bom e competitivo almejando o título. Isso não é borsalidade e nem pavulagem. Estamos formando uma equipe para ser campeão, então estamos nos organizando, buscando recursos para dar uma melhor estrutura aos nossos jogadores”, enalteceu um dos coordenadores da equipe, Bruno Melo”.

Busca por Recursos

De acordo com Bruno, no dia 29 de outubro, vamos fazer uma rifa que vai ocorrer no programa Cartão Amarcelo do Enéas Gonçalves na Rádio Clube a partir das 10h. O valor da rifa é R$ 3,00 uma e duas por R$ 5,00 com vários prêmios.

Ele informa que quem quiser adquirir a rifa e ajudar na montagem da equipe pode procurá-lo (Bruno Melo) na Rua Júlio Belém na Arena Melo ou pelo telefone (92) 99139-6725, assim como na: Paris Vidros (Francesa), Bosco (Armazém Baranda, na Mega Farma, próximo ao GM3 e Gilmazinho no hotel Pérola.

O coordenador com única ainda a venda de camisas ao preço de R$ 35,00 e estão sendo feitas em Manaus. “As camisas ainda não são as oficiais do time, mas é voltada para os torcedores e amigos como uma forma também de conseguir recursos”.

O Time 2018

O coordenador salienta que a equipe não participou em 2017, masa4d8 pretendemos manter a base que foi campeão na última edição em que participou. “Adianto que a base da equipe será a mesma que foi campeã em 2016, com reforços vindos de Belém e Santarém através do jogador Jhonathan. Também adianto que possivelmente teremos uma equipe feminina do Fazenda Nogueira ano que vem”.

Apoio

Melo afirma que “A coordenação do tem a frente eu (Bruno Melo), Marcos e Ronison ( Paris Vidros), Bosco (Armazém Baranda), Gil Lopes (preparador físico), Juninho (treinador) e Gilmazinho (Hotel Pérola ) e para 2018, recebemos o apoio do Eurique da Academia Brito, Sílvio da Mega Farma e o Kalebe do barco Boa Fé que estão chegando para somar”.

Kedson Silva/JI