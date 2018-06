Favoritos ao título, Brasil e Alemanha estreiam neste domingo

Neymar, que adotou novo estilo de cabelo no sábado, é o principal astro do Brasil (Foto: Pedro Martins/MoWa)

O domingo é sempre o dia preferido dos brasileiros para assistir a um jogo de futebol, seja no bar com os amigos ou em um churrasco com a família. E não será diferente desta vez. Isto porque às 15h (de Brasília), a Seleção estreia na Copa do Mundo da Rússia, contra a Suíça, pelo Grupo E, em Rostov. Curiosamente, os pentacampeões entram em campo no mesmo dia que a Alemanha – também apontada como uma das favoritas ao título, atual campeã e algoz dos brasileiros no último Mundial.

Liderada por Neymar – que busca seu primeiro caneco na Copa do Mundo – a seleção comandada pelo técnico Tite, recheada de talentos em várias posições, terá pela frente um adversário especialista no jogo defensivo – embora seu jogador mais conhecido seja o meia Xherdan Shaqiri.

A Alemanha, que tenta igualar o pentacampeonato canarinho, entra em campo diante do México, no estádio olímpico Lujniki, às 12h, pela abertura do Grupo F, que tem ainda Suécia e Coreia do Sul, seleções que iniciam suas participações na segunda-feira, em Nizhny Novgorod.

O Grupo E, que conta com Brasil e Suíça, será aberto por Costa Rica e Sérvia, que se enfrentam às 9h, em Samara.

Todos os três jogos terão transmissão ao vivo da TV Globo, do SporTV e do GloboEsporte.com, com acompanhamento em Tempo Real.

Costa Rica x Sérvia

Copa do Mundo 2018 – 1ª rodada do grupo E

17/06/2018 – 9h – Estádio de Samara – Samara

Depois de fazer uma incrível campanha na Copa do Mundo de 2014, quando chegou às quartas de final e sobreviveu ao grupo da morte com Uruguai, Itália e Inglaterra, a Costa Rica volta a disputar uma partida na principal competição do futebol mundial. No entanto, o desempenho nos dois últimos compromissos antes da Copa coloca em xeque a qualidade da equipe liderada pelo camisa 10 Bryan Ruíz e pelo goleiro Keylor Navas, ídolo costarriquenho e titular da meta do Real Madrid. Foram duas derrotas e um futebol ruim diante da Inglaterra e da Bélgica.

Já a Sérvia tem um time jovem – média de idade de cerca de 26 anos – e com pouca experiência em partidas internacionais. Dos 23 convocados, nove têm menos de 23 anos e 12 fizeram dez ou menos partidas com a camisa da seleção. Porém, a equipe conta com a experiência do lateral Ivanovic, que vai chegar ao 104º jogo pela seleção, ultrapassando o ídolo Dejan Stanković.

Transmissão: TV Globo e GloboEsporte.com (com Cleber Machado e Junior) e SporTV (com Julio Oliveira e Raphael Rezende). O site também acompanha em Tempo Real.

Prováveis escalações:

Costa Rica: Navas; Giancarlo González, Acosta, Óscar Duarte; Gamboa, Celso Borges, Guzmán, Venegas, Bryan Ruíz, Calvo; Ureña.

Sérvia: Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov; Milinkovic-Savic, Matic, Kostic, Ljajic, Tadic; Mitrovic.

Arbitragem:

Árbitro principal: Malang Diedhiou (SEN)

Assistentes: Djibril Camara e Hadji Malick Samba (SEN)

Quarto árbitro: Bamlak Weyesa (ETH)

Alemanha x México

Copa do Mundo de 2018 – 1ª rodada do Grupo F

17/06/2018 – 12h – Estádio Olímpico Lujniki – Moscou

Em busca do penta mundial, a Alemanha entra em campo para enfrentar o México pela quarta vez em uma Copa do Mundo. Enquanto os atuais campeões do mundial tiveram um aproveitamento de 100% nas eliminatórias com 10 vitórias em 10 jogos, os mexicanos perderam só uma das 16 partidas que disputaram – sendo que já estavam garantidos na Copa.

A Alemanha, inclusive, tem um bom histórico em estreias na Copa do Mundo. Nas últimas quatro partidas que abriram a participação na maior competição de futebol do planeta, os alemães fizeram 20 gols e sofreram apenas dois – média de cinco gols por jogo.

Enquanto isso, os mexicanos tentam apagar o 4 a 1 sofrido para a própria Alemanha, ano passado, na Copa das Confederações. Mostrando confiança que o placar não vai se repetir, os comandados por Juan Carlos Osorio, e o próprio treinador do México, já falaram que a Alemanha não é esse bicho-papão todo. A conferir.

Transmissão: TV Globo (com Luis Roberto e Roger Flores) e SporTV (com Luiz Carlos Jr., Lédio Carmona e Ricardinho).

Prováveis escalações:

Alemanha: Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels e Hector; Khedira e Kroos; Müller, Özil e Draxler; Werner.

México: Ochoa; Alvarez, Salcedo, Moreno e Layún; Guardado e Herrera; Lozano, Aquino e Vela; Jiménez.

Arbitragem:

Árbitro principal: Alireza Faghani (IRN)

Assistentes: Reza Sokhandan (IRN) e Moh. Mansouri (IRN)

Quarto árbitro: Moh. A. Mohammed (EAU)

Brasil x Suíça

Copa do Mundo 2018 – 1ª rodada do grupo E

17/06/2018 – 15h – Estádio de Rostov – Rostov

Os holofotes estão sempre voltados para a seleção brasileira em Copas do Mundo. Desta vez, os pentacampeões mundiais chegam embalados pela campanha feita desde que o técnico Tite assumiu o comando da equipe: são 20 vitórias, uma derrota e apenas cinco gols sofridos. O entusiasmo da torcida é ampliado, ainda, pela recuperação física de Neymar e pela boa fase do capitão Marcelo e do atacante Gabriel Jesus.

A histórica derrota de 7 a 1, na semifinal da Copa de 2014, em Belo Horizonte, não assusta mais. O título, porém, seria uma forma de abrandar o assunto, embora ele não tenha deixado marcas, na opinião do lateral-esquerdo Marcelo.

– São coisas que acontecem no futebol. Eu queria que fosse de outra maneira, mas não tem nenhum trauma. Se tivesse, eu não estaria jogando futebol mais, teria largado. Como sempre faço na minha vida, é tentar traçar novos objetivos, novos desafios. A Copa do Mundo é outro desafio. Tentar não se machucar é outro desafio, tentar não sentir dor, trocar o padrão do meu clube para a seleção é outro desafio. Não levo trauma algum. Nem as coisas boas deixo subir à cabeça, nem as derrotas me afetam.

A Suíça, cujo principal jogador é Xherdan Shaqiri, aposta no setor defensivo para, pelo menos, arrancar um empate contra o único campeão mundial do Grupo E. O time – eliminado da Copa de 2006 sem sofrer gols – vai atuar ciente do resultado de Costa Rica x Sérvia, e, segundo o lateral Ricardo Rodríguez, o segredo será não desperdiçar as (poucas) oportunidades.

– Vamos jogar por uma bola. Sabemos que o Brasil é muito forte. Já mostramos que podemos jogar bem contra os grandes times. Temos uma defesa forte. A grande chave é fazer o gol na chance que tivermos. Não teremos muitas chances. Quando tivermos, temos que aproveitar.

Transmissão: TV Globo (com Galvão Bueno; comentários de Casagrande, Ronaldo e Arnaldo Cézar Coelho) e SporTV (com Milton Leite, Lédio Carmona e Mauricio Noriega)

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Philippe Coutinho, Willian e Neymar; Gabriel Jesus.

Suíça: Sommer; Lichtsteiner, Schaer, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic.

Arbitragem: Cesar Ramos (MEX)

Árbitro principal: Alireza Faghani (IRN)

Assistentes: Marvin Torrentera (MEX) e Miguel Hernandez (MEX)

Quarto árbitro: John Pitti (PAN)

Por GloboEsporte.com, Rostov, Rússia