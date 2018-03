Família Alviverde Parintins comemora aniversário com feijoada

Com uma feijoada. Essa é a forma que a torcida organizada do Palmeiras, denominada “Família Alviverde Parintins” encontrou para comemorar os quatros anos de atuação na cidade. Atualmente os torcedores parintinenses do Verdão, se concentram para assistir os jogos na rua Itacoatiara, no bairro São Vicente.

Além da comemoração de aniversário, “a feijoada também é uma forma de angariar recurso financeiro para dar apoio a equipe “Família Alviverde” que esse ano, voltou a disputar a Copa Alvorada de Futsal”, informou um dos diretores do time, Felipe Sicsú.

A feijoada acontece no domingo, 04 de março, no Clube Caprichoso. Segundo Sicsú, o evento contará com um completo serviço de bar, piscina liberada e muito som ao vivo com as bandas musicais: DJ Colômbia, Rodrigo China, Identidade.com, Clayton Souza e DJ Gabriel.

Para você que quer participar dessa festa e ajudar a equipe verde e branca para a disputa da Copa Alvorada. O evento inícia às 10h. Venda da feijoada pelo número de telefone (92) 99156-6685 (Felipe Sicsú) ao preço de R$ 10,00.

Kedson Silva/JI