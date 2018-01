Fábrica de Gelo Idemar é campeão da Copa de Empresas

A vitória por 3 a 2 no desafio final contra o Comercial C&D, rendeu a Fábrica de Gelo Idemar o título de campeão da 4* edição da Copa Santa Clara de Futebol de Empresas. A grande final aconteceu no domingo, 21, na Arena Joca (Campo do Matadouro) no bairro Santa Clara.

O nome do jogo foi o jogador Charlinho que fez dois dos três gols que deu o título ao time da Fábrica de Gelo. “Graças a Deus conseguimos o objetivo que era ser campeão e ainda tive a felicidade de fazer dois gols. Estou muito feliz por ter ajudado a equipe a conquistar seu primeiro título”, destacou.

Um dos coordenadores da competição, Emerson Carlos, agradeceu o grande público que prestigiou o evento, “amigos ,empresários e autoridades que depois de quase dois meses campeonato chegamos à final tudo isso graças em primeiro lugar à Deus, ao nosso prefeito Frank Bi Garcia em especial ao nosso Padrinho do Campeonato Rossy Amoedo, ao Secretário Mateus Assayag ,ao nosso presidente do boi-bumbá Caprichoso Babá Tupinambá e aos coordenadores Benjamim e Balaio que junto comigo uniram forças e juntos fizemos um belíssimo campeonato Parabéns à todas as empresas que formaram esse grande grupo e em especial ao campeão: Fábrica de Gelo Idemar, ao vice: Comercial C&D e ao terceiro colocado: Ótica Parintins que entram para história da 4° Copa de Futebol de Empresas”.

A coordenação também entregou o troféu de melhor goleiro a Cristiano Teia ( F.G. Idemar e de artilheiro a Juninho (Comercial C&D).

Sob a coordenação de Balaio, o próximo campeonato movimentará o bairro Santa Clara com a realização da 2* Copa Santa Clara de Futebol de Rua. “Terminou o Copa de Empresas, agora é a vez da comunidade de Santa Clara com a Copa de Rua. Interessados já pode me procurar para fazer a inscrição do time da sua rua, lembrando que existem poucas vagas e logo, logo daremos início a mais uma competição na Arena Joca”, informou Balaio.

Kedson Silva/JI