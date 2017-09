FÁBIO CARDOSO É O NOVO PRESIDENTE DO GARANTIDO, VENCENDO EM PARINTINS E MANAUS

Tweet no Twitter

A eleição do Garantido aconteceu neste domingo, 24 de setembro, em Parintins e simultaneamente em Manaus, no Sambódromo. O novo presidente do boi Garantido é o advogado Fábio Cardoso, tendo como vice Messias Albuquerque, concorrentes pela chapa 1 “Paixão, Ousadia e Credibilidade”.

Na votação geral, tanto em Parintins quanto em Manaus Fábio Cardoso teve 1.947 votos. O segundo lugar, Antônio Andrade Barbosa teve 1.305 votos. Marco Aurélio de Medeiros teve 1167 votos, uma diferença de 256 votos.

Após o pronunciamento do presidente da Comissão Eleitoral do Garantido, Atlan Kimura, dando como eleito Fábio Cardoso e Messias Albuquerque, a dupla FM tomou posse como presidente e vice para o triênio 2018/2020.

Marcondes Maciel | Repórter Parintins

