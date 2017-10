Estrela na segunda fase do Parintinzão

A vitória por 3 a 1 frente ao “embalado” time do Bom Socorro da comunidade do Zé Açú na noite de quinta-feira, 26, no Estádio Tupy Cantanhede, rendeu a equipe do Estrela do Norte a classificação antecipada para a próxima fase do Campeonato Parintinense de Futebol, o Parintinzão.

Com a vitória conquistada com os gols de Denner, Admundo e Lucas Felipe, a equipe soma 12 pontos e é o líder da chave B. O capitão e um dos destaques do time na competição, Socoró, dedica a vitória e a classificação ao treinador Joilton Peixe-Boi, aniversariante do dia e comenta que “foi um jogo difícil e uma vitória muito importante que nos deu o passaporte pra próxima fase, diante de um time muito bem armado e que tem a velocidade como principal caracteristica, mas a equipe se portou bem dentro de campo e consequentemente conseguimos fazer os gols, e graças a Deus saímos com a vitória”.

O último jogo do Estrela é contra o Santos no dia 31 de outubro. Quem também deu um passo importante na luta pela classificação para a próxima fase, foi a equipe do América que derrotou o Náutico pelo placar de 4 a 2 com gols de Anderson, Elísio, Daison e Sebastião. Agora a equipe da comunidade do Parananema soma 09 pontos, assumindo o segundo lugar na tabela de classificação.

A quinta rodada finaliza nesse sábado, 28, com os jogos entre: Botafogo x Nacional (A) e São Cristóvão x Amazonas (B).

Kedson Silva/JI