“Essa alegoria é do povo e é um presente meu para Parintins”, diz Kennedy Prata

Energizado pelo apoio popular e de artistas dos dois bumbás, pessoalmente e pelas redes sociais, o artista do boi Caprichoso, Kennedy Prata falou sobre o acidente que destriu o módulo principal do Ritual Transcendência Yanomami, ocorrida nesta quinta-feira (28) na área de concentração do bumbá na Praça dos Bois. “Isso nunca aconteceu comigo e confesso que não esperava, porque sempre cobro dos ‘meninos’ atenção quanto a acidentes, mas eles acontecem”, comentou.

A Superação

Ele relata que ontem ficou tudo destruido e que o apoio dos artistas dos dois bois, da nação azul e branca e dos amigos de outras equipes o ajudaram a reerguer novamente essa alegoria. “Foi nesse apoio que eu me restabeleci para comandar novamente a equipe à continuar o trabalho que ontem olhavamos com tristeza por ver tudo destruido, mas graças a Deus hoje, está com 80% pronta e amanhã estará preparada para a arena”.

A Alegoria do Povo

O artista promete uma alegoria ainda melhor que a destruida, pois a nova estrutura tem um pouco dos dois bois, sendo a alegoria do povo. “Vou caprichar ainda mais, pois essa alegoria é do povo e é um presente meu para Parintins. O que aconteceu, o apoio da população, nos deram tanta força e motivação que parece que até o nosso cansaço acabou, nos dando um novo gás e vamos para essa arena para ser bicampeão”, enaltece.

Expectativa

Segundo Kennedy, “essa alegoria está marcada. Quando ela entrar na arena será outra emoção para todos, dessa vez de felicidade. Daremos um grande show de efeitos especiais, tudo para abrinhanta-la ainda mais, pois essa é a alegoria do festival”.

Agradecimento

“Agradeço a todos que colaboraram seja com material, merenda ou na reconstrução metendo a mão na ‘massa’. Eu só tenho a agradecer. Agradecer aos amigos do contrário que deixaram a rivalidade de lado e nos ajudaram em apoio a nossa cultura, assim como, a todas as pessoas que se sensibilizaram e nos motivaram a reergue-la novamente. Um boi precisa do outro e que vença o melhor na arena”, salientou.

Kedson Silva/JI