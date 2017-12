Esporte sai na frente rumo a final

Com um gol contra e outro do atacante Cristian Birisica, o Esporte Clube Parintins venceu o Corinthians nesta quinta-feira, 30 de novembro, no Estádio Tupy Cantanhede pelo placar de 2 a 0, no primeiro confronto da semifinal e agora, pode até perder no jogo de volta na terça-feira, (05 de dezembro) por um gol de diferença que garante vaga na grande final do Campeonato Parintinense de Futebol, o Parintinzão.

Sobre a vitória, o treinador Fernando Pato destacou que “não ganhamos nada ainda, pois a disputa é feita em dois jogos. O primeiro passo foi dado e temos uma vantagem para o segundo jogo na terça-feira. O Corinthians tem uma grande equipe. Vamos jogar a partida de terça em busca de mais uma vitória”.

Sobre os 100% de aproveitamento da equipe na competição e o favoritismo ao título 2017, O treinador afirma que “eu não procuro passar para os atletas essa questão de favoritismo. Estamos trabalhando com humildade, respeitando todas as equipes. Agora, temos um elenco de qualidade que pode sim chegar a final e conquistar o título”.

No segundo confronto da noite, Estrela e São Cristóvão empataram em 2 a 2, deixando para a próxima partida, a disputa pela vaga na final. “A nossa equipe foi guerreira. Apesar de jogar um bom tempo com um jogador a menos, conseguimos nos acréscimos o empate. Agora, tudo será decidido na terça-feira. Vamos treinar forte, buscando corrigir os erros ‘bobos’ que aconteceram nesse primeiro jogo”, comentou o capitão do time do Estrela, Socoró.

Kedson Silva/JI