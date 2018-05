ESPORTE PARINTINENSE EM FESTA COM ABERTURA DO JEP’s

Quase mil alunos/atletas de 25 escolas da rede estadual e municipal de ensino fizeram a festa durante Cerimônia de Abertura do XXXIV Jogos Escolares de Parintins, JEP’s 2018, que aconteceu nesta quarta-feira (02 de maio) no ginásio de esportes Elias Assayag.

A mobilização esportiva estudantil iniciou no lado Azul da Praça dos Bois e percorreu a Avenida Paraíba até o ginásio de esportes Elias Assayag onde foi realizado a Cerimônia de Abertura com a presença do secretário municipal de educação João Costa (substituiu o prefeito Bi Garcia), da coordenadora da Seduc, Odinéa Garcia, do coordenador de educação física da Seduc, Carlos Meireles, além de autoridades civis e militar.

Em discurso, o secretário João Costa agradeceu o empenho dos coordenadores da Comjel (Jamil Medeiros, Valdete Prestes e Tristão Cruz), destacou o apoio do prefeito Bi Garcia, assim como, dos professores de educação física na realização do evento esportivo. Ele também parabenizou a participação dos atletas, reconhecendo a importância dos jogos para levar o nome de Parintins para disputas regionais e nacionais, abrindo oficialmente a disputa do XXXIV Jogos Escolares de Parintins.

Carregaram a tocha e acenderam a Pira Olímpica, os atletas Rogério Nogueira e Fabrício Azevedo, campeões brasileiros de futsal infantil em 2017 pelo Colégio Nossa Senhora do Carmo. “Pra mim é uma honra está participando mais uma vez dos Jogos Escolares de Parintins e sendo agraciado com esse momento. Estou muito feliz!”, disse Rogério.

Jogos de Abertura

Após as apresentações culturais, três jogos de futsal movimentaram o primeiro dia de disputa, iniciando com o Irmã Criatine vencendo o Charles Garcia por 2 a 0 (infantil masculino). Na segunda partida, o Brandão de Amorim perdeu para o Colégio Batista pelo placar de 2 a 1 (juvenil feminino). Fechando a primeira noite de competição escolar e o jogo mais aguardado da noite, o Colégio do Carmo aplicou uma goleada de 5 a 0 em cima do Bosco (juvenil masculino).

Programação do Dia 03/05 (quinta-feira).

Devido a chuva, as provas da modalidade atletismo com as provas de Pista (1.000m, 75m, 3.000m, 200m, 250m e revezamento medley) e de Campo (arremesso de peso, salto em distância, lançamento de disco e salto em altura) que seriam disputadas pela parte da manhã, foram suspensas e serão realizadas a partir das 13h no Circuito Escorpião.

Kedson Silva/JI