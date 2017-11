Esporte e São Cristóvão na semifinal do Parintinzão

O Esporte Clube Parintins “suou a camisa”, mas venceu o Bom Socorro do Zé Açú

Dois jogos emocionantes e de muitos gols marcaram o início das quartas de finais do Campeonato Parintinense de Futebol, o Parintinzão, realizado na noite desta quinta-feira, 23, no Estádio Tupy Cantanhede.

No primeiro jogo, o Esporte Clube Parintins “suou a camisa”, mas venceu o Bom Socorro do Zé Açú pelo placar de 2 a 0 com gols de Renan Farias, após falha do goleiro e Som Melo aos 35 minutos do segundo tempo. “Sabíamos que seria um jogo difícil e truncado, pois a equipe do Bom Socorro tem um elenco que corre muito e com jogadores experientes. Apesar de não fazermos um bom jogo, o time mostrou garra e graças a Deus saimos com a vitória e a classificação para a próxima fase”, destacou o atacante Renan Farias, autor do primeiro gol do verdão parintinense.

O segundo semifinalista do Parintinzão é o São Cristóvão que goleou o América do Parananema no último jogo da noite, por 4 a 1, com dois gols de Leandro, um de Felix e outro de Hian.

O treinador Carlinhos destacou o desempenho do time e parabenizou a equipe que segundo ele “jogou muito e soube aproveitar as chances de gols e graças a Deus conseguimos sair com a vitória. Agora o trabalho continua, dessa vez visando a semifinal da competição”.

Kedson Silva/JI

Prefeitura presta total apoio para realização da IV Copa Santa Clara

A competição inicia no próximo domingo.

Torres de iluminação, limpeza, construção de arquibancadas e melhorias no campo são alguns dos trabalhos promovidos pela Prefeitura de Parintins, através da Secretaria de Obras, no campo do bairro Santa Clara para a realização da IV Copa Santa Clara de Futebol.

O evento inicia no próximo domingo, 26 de novembro, envolvendo equipes de 16 empresas e a comunidade do bairro Santa Clara.

O prefeito Bi Garcia, juntamente com o vice Tony Medeiros, acompanhou parte da execução dos trabalhos e destacou a necessidade de apoiar os eventos esportivos em Parintins, principalmente otimizar os campos de futebol nos bairros, disponibilizando iluminação e melhor estrutura.

Um dos organizadores do campeonato, Emerson Carlos, afirmou que o evento tem tudo pra dar certo, pois diferente dos anos anteriores, o poder público participa diretamente. “Esse ano estamos com o total apoio da Prefeitura. Espero que a população venha prestigiar o evento e tenho certeza que vai movimentar o bairro”, finalizou.

SECOM