Esporte e Estrela na final do Parintinzão

Na soma dos dois jogos da semifinal, Esporte Clube Parintins e Estrela do Norte levaram a melhor e farão a grande final do Campeonato Parintinense de Futebol em 2017. A classificação das duas equipes foi confirmada após a vitória no segundo confronto da semifinal que aconteceu nesta terça-feira, 05 de dezembro, no Estádio Tupy Cantanhede.

Após o empate na primeira partida, Estrela (foto) e São Cristóvão fizeram a primeira partida da noite buscando a vitória até o apito final do árbitro Ander Teixeira. Depois de um jogo truncado e de muita entrega em campo, o Estrela do Norte com gols de Socoró, Admundo e Andrei, venceu de virada e agora encara o Esporte na grande final.

O Esporte Clube superou até o final do jogo a pressão do time do Corinthians do Aninga, e o empate no segundo jogo da noite, foi o suficiente para colocar o Verdão parintinense na final do Parintinzão. A vitória por 3 a 0 na primeira partida garantiu ao Esporte a vantagem e na soma dos resultados saiu vitórioso, mantendo a invencibilidade na competição.

O goleiro Alessandro fechou o gol, sendo o nome do jogo e herói da classificação do Esporte. “Foi um jogo emocionante. Parabenizo os torcedores e toda a equipe do Corinthians pelo grande jogo que fizeram lutando dentro de campo até o final, mas tinha que ter um vencedor e graças a Deus fomos nós por termos vencido a primeira partida”, destacou o goleiro.

Sobre a final, a coordenadora da COMJEL, Valdete Prestes, responsável pela competição afirma que a final será feita em duas partidas, com as datas dos jogos ainda a ser decifinidas junto aos clubes finalistas.

Kedson Silva/JI