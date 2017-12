Esporte campeão invicto do Parintinzão 2017

Doze jogos, sendo um empate e onze vitórias, duas delas na grande final. Essa foi a campanha do Esporte Clube Parintins que culminou com o título do Campeonato Parintinense de Futebol, o Parintinzão em 2017, conquistado na noite deste sábado, 16 de dezembro, no estádio Tupy Cantanhede após a vitória no segundo jogo da final sobre o Estrela do Norte.

Resgatando os bons tempos do futebol parintinense, uma programação festiva foi organizada para a grande final pela Coordenadoria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (COMJEL). Abrilhantando a noite decisiva, outra festa, desta vez dentro de dentro foi feita por Esporte e Estrela com sete gols, recheada fora de campo com os torcedores que lotaram o estádio.

Sobre o jogo, o Verdão da cidade que já havia vencido a primeira partida o Estrela por 2 a 0 manteve o favoritismo e se sagrou campeão invicto, ao vencer por 4 a 3 com gols de Marcondes Malício, Christian Reis, Renan Farias e Anailson Souza a segunda partida na noite de sábado.

Saindo aplaudido de campo, o Estrela lutou pelo título até o último minuto de jogo, conseguindo descontar no placar final com os três gols de Andrey Barbosa, Socoró e Sidney Alfaia.

A Prefeitura, patrocinadora da competição através do vice prefeito Tony Medeiros entregou premiação em dinheiro, além de troféu e medalhas ao campeão Esporte e ao segundo colocado Estrela do Norte. “A Prefeitura acredita e incentiva o esporte no município. Parabenizo a todas as equipes que realizaram esse brilhante campeonato que marcou o início de uma nova era do futebol parintinense em especial ao Esporte Clube pela conquista do título”, destacou Tony Medeiros.

Kedson Silva/JI

Foto: Valdete Prestes