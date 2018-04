Espetáculo Paixão de Cristo da Igreja Batista emociona publico na Praça da Liberdade

O espetáculo sacro “A cruz que nos traz liberdade” da Primeira Igreja Batista de Parintins, em sua edição realizada no sábado, 31 de março, tendo como cenário principal o ambiente da Praça da Liberdade foi marcado por forte emoção a cada ato da encenação da Paixão de Jesus Cristo.

Um elenco de 250 atores, figurantes, dançarinos, músicos, equipe de apoio e auxiliares em geral se empenhou para dar o máximo de realidade na dramatização que narra a vida, obra, morte e ressureição de Cristo.

Somando ao ambiente do fosso com paredes em concretado com pedras e a arborização da praça o cenário foi preparado para representar a paisagem histórica dos tempos da passagem bíblica, com desenhos cenográficos de edifícios idênticos a arquitetura de época.

Um sistema de sonorização remetia ainda mais ao tempo da história bíblica e efeitos de luzes davam uma ambientação do espaço da apresentação.

Tudo perfeito. Nem mesmo a falha na alavanca que iria erguer o personagem que representou Jesus Cristo na cruz tirou a beleza do espetáculo. Por conta disso Jesus Cristo se posicionou sem a cruz no calvário.

Na noite deste domingo, 1º de abril, acontece a segunda apresentação da Paixão de Cristo.

Marcondes Maciel | RepórterParintins