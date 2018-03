Espetáculo da Paixão de Cristo da Igreja de Lourdes será nesta sexta-feira, 30

A quinta edição da peça teatral A Paixão de Cristo da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Palmares, promete surpreender, emocionar e impactar o público na noite de sexta-feira, 30 de março, com a grandiosidade do evento, cenários idênticos aos da narração bíblica e uma dramaturgia impressionante do elenco de atores.

De acordo com um dos coordenadores de teatralização e montagem dos cenários, Paulo Pimentel, serão 12 módulos cenográficos fixos no largo da igreja matriz, além de quatro cenários móveis, devido o espaço de apresentação ter se tornado pequeno para o evento.

Paulo Pimentel explicou que desde os atores principais até os figurantes envolvidos no projeto, todos são da própria comunidade católica, membros da Catequese, Ação Missionária, Grupos de Oração e Grupos de Jovens.

O espetáculo sacro da Paixão de Cristo está marcado para iniciar as 20h, na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes. A entrada é franca e terá estrutura de arquibancada para acomodar o público.

Texto/Foto: Marcondes Maciel | Repórter Parintins