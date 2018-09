Escolinha Show de Bola é Parintins na Copa Rei Pelé de Futebol Infantil

Com apoio da Prefeitura de Parintins com as passagens de ida e volta, cerca de 50 atletas nas categorias: sub-11 e sub-13 da Escolinha de Futebol Show de Bola, de responsabilidade do ex-jogador profissional Beto Pupunha, participam na Capital (Manaus) nos dias 05, 06, 07 e 08 de setembro, da Copa Rei Pelé de Futebol Infantil.

A delegação parintinense formada por 50 pessoas entre atletas, professores de educação física e pais de atletas, viajou rumo a Capital, abordo do navio/motor Parintins na segunda-feira (03). “A família Show de Bola agradece a Prefeitura Municipal em nome do prefeito Bi Garcia pelo total apoio ao desporto parintinense e aos pais dos atletas. Vamos representar nosso município da melhor forma possível. Obrigado prefeito por contribuir, incentivar e realizar os sonhos de cada criança nessa disputa através do esporte”, agradeceu Beto Pupunha em sua página de facebook.

Parintins estreia às 16h de quarta-feira (05) com a categoria sub-13 encarando a Escola do Santos de Manaus. Beto convida os parintinenses que residem em Manaus para dar apoio as equipes da Ilha durante a competição, informando que os jogos irão acontecer no Clube da Caixa, V-8, localizado na Avenida Efigênio Salles, bairro Parque 10, ao lado do Tribunal de Contas.

Jogos Parintinenses

Quarta-Feira (05/09)

16h (sub-13): Show de Bola Parintins x Escola do Santos (Manaus).

17h (sub-11): Show de Bola Parintins x Escola do Santos (Manaus).

Quinta-Feira (06/09)

15h (sub-13): Show de Bola Parintins x Estrela do Futuro (.

16h (sub-11): Show de Bola Parintins x Estrela do Futuro (Rio Preto da Eva).

Sexta-Feira (07/09)

9h40 (sub-13): Show de Bola Parintins x Meninos da Vila (Manaus).

10h30 (sub-11): Show de Bola Parintins x Clube da Bola (Manaus).

Kedson Silva/JI