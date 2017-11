Escolinha Futebol Parintins realiza seletiva sub-10 para crianças de baixa renda

Preocupado com o futuro do futebol parintinense e confiante que muito desses grandes craques parintinenses compõem famílias de baixa renda. A Escolinha Futebol Parintins do professor Zequinha Pimentel realiza hoje (quarta-feira), a partir das 18h no Estádio Tupy Cantanhede, uma seletiva voltada a crianças nascidas em 2007 e que seus pais ou responsáveis não têm condições financeira de integrar seu filho (parente) em uma escolinha de futebol particular.

O professor Zequinha lança o convite aos pais e responsáveis de garotos somente da categoria sub-10 que não fazem parte de nenhuma escolinha e que queiram integrar a Escolinha Futebol Parintins no próximo ano, a participarem de um seletivo hoje no estádio, a partir das 18h.

Sobre a seletiva, o professor explica que serão feitas algumas exigências dentre essas 40 vagas que serão ofertadas, onde 50% delas serão gratuitas para crianças com famílias de baixa renda. “Será feito todo um analise dos classificados, com exigências na questão de notas escolares, o perfil da família da qual o garoto faz parte para saber se realmente possui baixa condições financeiras”, explicou.

Ele acrescenta que para esse primeiro momento não será exigido o calçado, sendo importante fazer primeiramente o teste, tendo como critério de avaliação: habilidade, agilidade, domínio de bola e resistência física.

Pimentel informa que ao todo serão realizadas três seletivas no estádio, uma em cada semana, sendo primeiramente essa no sub-10, na próxima semana o sub-12 e a última com o sub-13.

Kedson Silva/JI