ESCOLAS DO MUNICÍPIO SE DESTACAM EM MEIO AS FAVORITAS NO JEP’s

Com pouca tradição na disputa dos Jogos Escolares de Parintins (JEP’s) as escolas municipais Charles Garcia, Aderson de Menezes, Irmã Cristine e Luiz Gonzaga da comunidade do Tracajá vêm se destacando entre as favoritas na disputa escolar de 2018.

Juntas as escolas da rede municipal de ensino somam até o momento, 13 medalhas, sendo 05 de ouro, 03 de prata e 05 de bronze. A Escola Charles Garcia obteve três medalhas, sendo uma de ouro (Vinicius Natividade – Lançamento de Dardo), uma de prata (Letícia de Oliveira – Lançamento de Dardo) e um bronze (Vinicius Natividade – Arremesso de Peso).

A Escola Aderson de Menezes conquistou somente uma medalha, e de ouro, com o atleta Jackson Pereira na prova dos 75 metros rasos. Além dos dois ouros no vôlei de praia infantil, os alunos/atletas da escola Irmã Cristine conquistaram duas de bronze, sendo ambas no lançamento de disco com Pablo Ítalo Vieira e Dênile Pantoja, somando até agora, quatro medalhas.

Participando pela primeira vez dos Jogos Escolares de Parintins, a Escola Luiz Gonzaga da comunidade do Tracajá fez bonito e levou cinco medalhas, sendo premiada com uma de ouro (Elquias Soares – 3.000 metros), uma de prata (Sirlane Ferreira – 75 metros) e duas de bronze com Ekson Batista (Lançamento de Dardo) e Gabriele Azevedo (400 metros rasos), tendo dois de seus alunos/atletas classificados para representar Parintins no Pólo III que acontece de 24 a 29 de maio na cidade (sede).

As competições prosseguem até o dia 12 de maio, último dia da disputa local.

Kedson Silva/JI