Escola Yara Wató realiza torneio

Objetivando apresentar o desempenho e aprendizado de cerca de 50 alunos, a Escola de Natação Yara Wató do professor Jamil Medeiros realiza na tarde dessa sexta-feira (01) na própria escola, situada na rua Furtado Belém ao lado do Centro Educacional Infantil Gurilândia, um torneio interno.

De acordo com o professor Jamil Medeiros, a programação inicia às 17h com a apresentação das crianças de 5 a 8 anos de idade. Em seguida acontecem entre os alunos a partir dos 9 anos, as competições nos estilos livres: crawl, borboleta, peito e costa. “Essa disputa aquática é voltada para alunos matriculados ou que participaram da escolinha durante o ano”, salientou Jamil.

A Escola de Natação

A Escola Yara Wató que significa em Tupi-Guarani “Canoa Grande” nome dado pelo Pe. Benito de Pietro, é fruto de uma parceria com a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus que já atende há nove anos, a sociedade parintinense a partir dos cinco ano de idade.

A escola que também revela talentos, participou em 2017 através de representantes dos alunos do CETI, Colégio Batista, São José Operário e Bosco dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs), ganhando destaque regional por sua participação notícia no Jornal A Crítica, da Capital.

Kedson Silva/JI

Perebas oferece rifa em preparação a Copa Alvorada de futsal 2018

O Perebas Futebol Clube será um dos representantes de Parintins na 21ª edição da Copa Alvorada de Futsal, competição que inicia suas atividades dia 21 de fevereiro de 2018, com jogos em Parintins, com representantes locais, de Barrerinha, Nhamundá e Faro-PA.

Na corrida contra o tempo, o time de Parintins está vendendo rifas para ajudar a custear as despesas do campeonato. Os prêmios variam de treino funcional, valores em dinheiro, camisas e muito mais.

As rifas já estão à vendas no valor de R$ 3,00. Para comprar, os interessados devem procurar os integrantes da diretoria, comissão técnica e atletas ou entrar em contato na página do time no facebook/ PerebasEsporteClube.

O sorteio acontecerá dia 02 de dezembro, às 12h, pela rádio Clube de Parintins no programa Mano a Mano. Informações podem ser obtidas pelos números (092) 99439-5505 OU (092) 992951772.

Sobre a competição

De acordo com organização 21ª edição da Copa Alvorada de Futsal, 12 equipes vão lutar pelo título do torneio mais tradicional de Futsal do Baixo Amazonas.

Telefone de contato: (092)9 9439-5505 ou (092) 9 92951772

Assessoria/Perebas Futebol Clube