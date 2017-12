Escola Yara Wató premia alunos com troféus e medalhas

Uma grande festa. Foi o que se tornou o torneio da Escola de Natação Yara Wató de responsabilidade do professor Jamil Medeiros realizado nesta sexta-feira, 01 de novembro, na própria escola. Apróximadamente 50 alunos vencedores do torneio aquático nas provas livres: crawl, borboleta, peito e costa, receberam medalhas e dez conquistaram troféus por serem os alunos mais disciplinados, dedicados as aulas, cumpridores de horários e menos faltosos durante o ano.

De acordo com Jamil Medeiros, “é sempre uma festa a parte esse torneio que realizamos todos os anos sempre no meio e no final do ano. Fazemos esse torneio para mostrar aos pais dos alunos, tudo que eles aprenderam durante o ano, demonstrando técnicas, coragem e desenvoltura deles através da natação”.

Jamil informa que as aulas na escola encerram no dia 15 de dezembro e diz estar “muito orgulhoso de poder todos os anos promover um evento desse junto com os pais e acompanhar o bom rendimento deles na piscina”

Alunas que participaram do JEAs em Manaus

Alunos que participaram dos Jogos Escolares do Amazonas, JEAs, no mês de julho na Capital também participaram do evento. A Escola de Natação Yara Wató fica localizado na rua Furtado Belém ao lado do Centro Educacional Infantil Gurilândia e atende alunos a partir de 5 a 8 anos de idade, de ambos os sexos.

Kedson Silva/JI