Escola Santa Luzia do Macurany ganhará mais quatro salas de aula

Com recursos próprios, a Prefeitura de Parintins constrói mais quatro salas de aula na Escola Municipal Santa Luzia do Macurany. O trabalho de reforma e ampliação iniciou há poucos dias e é realizado através Secretaria de Obras, por meio de empresa contratada.

A reforma está orçada em R$ 304 mil e contemplará além da construção de novos espaços, novo telhado, pintura completa, melhorias no piso e calçamento, sistema elétrico, hidráulico e sanitário, novos banheiros, entre outros.

“O prefeito Bi Garcia se preocupou em ouvir a comunidade, funcionários e pais de alunos sobre as principais demandas da escola e o que poderia ser feito durante a reforma. Por isso a necessidade de ampliar o prédio e promover demais melhorias que irão favorecer a qualidade de ensino”, explicou o secretário de Obras, Mateus Assayag, que juntamente com o secretário de Educação, João Costa, manteve reunião na comunidade do Macurany no início do ano.

Atualmente a escola dispõe de apenas duas salas de aula, área administrativa, cozinha e banheiros não adaptados para crianças. A obra, cumprindo o cronograma estabelecido pela Prefeitura, deve ser concluída no prazo máximo de três meses, para que não comprometa o ano letivo.

