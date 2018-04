Escola do Buiuçu receberá reforma completa

Tweet no Twitter

A Escola Municipal Enéas Gonçalves, da comunidade Sagrado Coração de Jesus do Buiuçu do Caburi, entra para a lista de educandários que serão reformados pela Prefeitura de Parintins no primeiro semestre de 2018.

Ontem, 28 de março, um equipe de engenharia da Secretaria de Obras esteve na comunidade realizando o levantamento técnico das necessidades estruturais do prédio, construído há 18 anos.

“O educandário deve receber colunas de concreto, melhoria no piso, troca de telhado, banheiro novo, reparo na parte elétrica, hidráulica, pintura completa e todo o serviço necessário, como determina o prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros”, informou o secretário de obras, Mateus Assayag.

E escola é composta por uma sala de aula, com ensino multiseriado, área administrativa e atende aproximadamente 25 alunos da comunidade.

Foto:Junior Preto

