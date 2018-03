Escola de natação Yara Wató retoma atividades e dispõe de vagas

A escola de natação Yara Wató localizada na rua Furtado Belém, ao lado do Centro Educacional Infantil Gurilândia, iniciou na semana passada, as atividades para atender crianças, jovens e adultos e comunica que ainda dispõe de vagas para novos alunos interessados em aprender a nadar ou aperfeiçoar técnicas de natação.

O responsavél pela escola, professor Jamil Medeiros reforça que “a piscina já está pronta e desde a semana passada já iniciamos as atividades. Estamos com matrículas abertas e qualquer informação é só nos procurar na própria escola de natação a partir das 16h30min”.

Sobre as aulas, Jamil explica que são realizadas de segunda a sexta-feira com horários a partir das 17h. “Nas terças e quintas-feiras são aulas exclusivas para crianças a partir dos 5 anos de idade. Para crianças com menos de 5 anos, as aulas só são feitas com acompanhamento dos pais. Nas segundas, quartas e sextas-feiras, as aulas são voltadas para adolescentes e adultos”.

Atuando há nove anos na cidade, a escola de Natação Yara Wató é fruto de uma parceria com a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus.

A escola de natação que revela talentos parintinenses para a modalidade, participou em 2017 da disputa dos Jogos Escolares do Amazonas, JEA’s, com alunos representantes do CETI, Colégio Batista, São José Operário e Senador João Bosco, sendo destaque no Jornal A Crítica, da Capital.

Kedson Silva/JI