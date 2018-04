ESCOLA DE ARTE DO CAPRICHOSO COMEMOROU 21 ANOS DE FUNDAÇÃO

Festa de aniversário contou com visita da deputada Alessandra Campêlo ao projeto social com anúncio de execução de emenda parlamentar de R$ 50 mil.

Pioneiro projeto social de boi-bumbá no município de Parintins, a Escola de Artes Irmão Miguel de Pascale festejou 21 anos de fundação, nesta segunda-feira, 09 de abril. A comemoração do aniversário contou com apresentações artísticas de dança e música. A festa foi dos alunos atendidos pelas oficinas de arte-educação: pintura artística, pintura em tecido, charango, violão, percussão, informática, teclado, capoeira, dança e desenho.

Mantido em funcionamento com a contribuição dos sócios desde o ano de 2017, na gestão do presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, e do vice-presidente, Jender Lobato, o projeto social atende 550 crianças e adolescentes nos turnos matutino e vespertino, em 2018. Em dia de festa na Escola de Arte, a deputada estadual Alessandra Campêlo visitou o projeto social, para o qual destinou emenda parlamentar, no valor de R$ 50 mil, em 2018.

O diretor da Escola de Artes do Caprichoso, Marcos Falcão, afirmou que participou do projeto piloto e se diz honrado por fazer parte da história. “Ao longo desses 21 anos, a Escolinha de Artes moldou as crianças que o Caprichoso colhe frutos. É gratificante para mim por eu ter começado nesse trabalho em 1996 que ganhou força em 1997 e 1998. Só temos a agradecer por tudo que tem dado certo, pelo apoio do presidente, que resgatou o projeto”, frisou.

Alessandra Campêlo descreveu a visita à Escola de Artes do Boi Caprichoso. “Foi excelente conhecer de perto a escola, porque direcionamos recursos para cá. Isso nos motivou a já preparar uma emenda para o próximo ano no valor de R$ 100 mil. É um trabalho muito importante que ajuda a tirar as crianças da rua, da ociosidade, principalmente, além de preparar artistas, prepara cidadãos para o futuro. Esse é trabalho é muito importante do Caprichoso”, pontuou.

Foto: Pedro Coelho

Texto: Assessoria