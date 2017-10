Escola Charles Garcia leva crianças ao “Mundo Disney”

Brincadeiras, dramatizações, apresentações culturais, pula-pulas e uma ornamentação com a presença dos principais personagens do Parque Infantil Walt Disney feita na quadra da Escola Municipal Charles Garcia no final da tarde desta quarta-feira, 11, levaram dezenas de crianças parintinenses a viverem o mundo encantado dos personagens mais conhecidos da TV.

De acordo com a gestora da escola, Eucilene Belém,”foi uma festa organizada com muito carinho por toda comunidade escolar com o intuito de oferecer as crianças da escola e da comunidade a ‘liberdade de brincar’ dentro do ambiente de ensino, com o objetivo de enfatizar a importância do dia a dia das crianças com atividades lúdicas, proporcionando a interação social entre eles”.

Paula Santos de 07 anos de idade, disse estar muito feliz e confessa que nunca se divertiu tanto em um dia das crianças e parabeniza todos os professores pelo evento.

A Gestora frisa que as atividades alusivas ao “Dias das Crianças” que é comemorado nacionalmente na quinta-feira, 12, iniciou na segunda-feira e percorreu por toda semana com orientação dos direitos das crianças e adolescentes e com programação recreativas de esporte e lazer. “Estamos super felizes em realizar essa festa e trazer alegria a essas crianças nesse dia que para nós professores também foi muito especial. Acredito que muitos dessas crianças nunca tiveram um aniversário e a nossa intenção era fazer esse grande aniversário para todos nesse dia tão importante”, finalizou.

Kedson Silva/JI

Fotos: Eucilene Belém