ESCOLA ARAÚJO FILHO INICIA COMEMORAÇÃO DE 170 ANOS COM ESCOLHA DE MISS E MISTER

Vitor Henrique Araújo e Emily Serrão, ambos com 11 anos de idade, foram os grandes vencedores do concurso realizado na manhã desta sexta-feira (28) que elegeu a miss e mister 2018 da escola estadual Araújo Filho. O evento aconteceu no prédio da escola, localizado no centro da cidade de Parintins. “O momento é de valorização da história do educandário, mostrando para as crianças a importância do quanto a escola significa para todos nós. Esse desfile foi realizado em preparação para o aniversário de 170 anos da escola que será realizado no dia 25 de outubro com local e hora ainda a ser definido. Só tenho a agradecer a todos que nos ajudaram e parabenizo a todos os participantes que encararam o desafio do concurso, em especial, aos vencedores”, destacou a gestora interina, Maria Josenira Machado.

Os alunos do 5° ano, sagraram-se vencedores nos critérios: beleza, simpatia, presença cênica, postura e desenvoltura ao desfilar com os trajes e demontração de conhecimento sobre a história do educandário, sob avaliação do juri, formado pela rainha do folclore do Boi Garantido, Brenda Beltrão, (que coroou a nova miss), o coreógrafo dos itens femininos do Boi Caprichoso, Saulo Assayag, o repórter Kedson Silva e os empresários, Ludemilson Ribeiro e Priscila Bulcão.

As alunas segunda e terceira colocadas no concurso, Yasmim Guimarães e Ana Clara Prado serão as princesas da escola na festa de comemoração do dia 25 de outubro, que também visa explorar e apresentar a comunidade parintinense os projetos desenvolvidos no educandário.

Kedson Silva/JI