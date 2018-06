Equipe técnica da Sec visita produção cenográfica do Inma em Parintins

O artista plástico Juarez Lima (E) recebeu a comitiva da SEC-AM

Na tarde do último sábado, 16/06, artistas, diretores e técnicos da Secretaria de Cultura do Amazonas (Sec) estiveram na Quadra Poliesportiva Pe. Silvio Miotto para análise da produção cenográfica do “Abraço Amazônico Natureza Mãe” em Parintins (AM).

A equipe veio de Manaus (a 369 quilômetros de Parintins) para debater sobre os detalhes do evento socioambiental com o artista parintinense Juarez Lima. O intuito da visita é estreitar o vinculo da secretaria com o Instituto Natureza Mãe (Inma) que estreará esse evento na Ilha, onde acontecerá paralelo ao Festival de Parintins 2018.

Além do “Abraço”, a Sec também realizará uma solenidade paralela ao Festival, a “Caravana Cultural”. O Diretor Executivo da Sec, Taciano Soares, fala da ocupação que os dois eventos irão gerar na cidade, fazendo com que haja opções para enaltecer a cultura local. “Aproveitar a visibilidade que o Festival dá ao município fará com que as pessoas vejam outras opções artísticas do Amazonas, tanto a “Caravana” como o “Abraço” serão outras vozes que Parintins terá para disseminar o intercambio cultural para com os conterrâneos e visitantes”, ressaltou.

A Diretora de Eventos da Sec, Sissy Mendes, enfatiza a importância de mesclar cultura e sustentabilidade para gerar nas pessoas a responsabilidade social. “O conceito dos dois eventos são brilhantes para termos um resultado inovador, ambos serão paralelos ao Festival e podem ser uma ferramenta de transformação social e traz a educação sobre consciência ambiental a sociedade”, complementou.

O “Abraço Amazônico” acontecerá no dia 23/06 às 19h e irá até 02/07, na quadra Silvio Miotto na Rua Sá Peixoto, s/n, Centro.

Texto e Foto: Jhonata Lobato / Inma

