Equipe técnica da Prefeitura vistoria obras na região do Rio Tracajá

As obras são frutos de um convênio entre Prefeitura e MEC (Foto: Júnior Cabral)

Na última sexta-feira (05) uma equipe de engenheiros da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semosp) visitou a zona rural do município para acompanhar as obras que estão sendo executadas pela Prefeitura de Parintins. As comunidades que receberam a equipe foram Toledo Pizza e Santo Antônio, ambas no rio Tracajá.

Na comunidade de Toledo Pizza está sendo executada pela Prefeitura a construção de uma escola, uma espaço educativo de 2 (duas) salas de aula padrão estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na zona rural. O obra teve início em agosto de 2017 e tem previsão de entrega para fevereiro deste ano. A construção da escola é um convênio entre Ministério da Educação (MEC) e Prefeitura Municipal de Parintins.

Na comunidade de Santo Antônio está sendo executado a construção de um ginásio para a prática de voleibol, handebol, futsal e outras modalidades esportivas, além de servir de espaço para a realização de eventos culturais pela comunidade. A obra, além de contar com uma grande estrutura de cobertura, também terá arquibancada nas laterais, assim como vestiário masculino e feminino.

A construção teve início em 2016, mas logo foi paralisada. Em agosto de 2017 foi retomada pelo prefeito Bi Garcia, que tem pressa em entregar a obra à comunidade. A construção do ginásio da Escola Municipal Luiz Gonzaga, na comunidade de Santo Antônio do rio Tracajá, também é um convênio com o MEC que está sendo executado pela Prefeitura de Parintins. “O prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros estão empenhados para resgatar alguns convênios que já estavam quase se perdendo e também para adquirir outros, tudo isso para concluir obras que estavam paralisadas e também construir outras obras com intenção, nesse caso, de dar mais qualidade de vida e uma melhor educação para nossas crianças”, afirmou o secretário de obras Mateus Assayag.

Na oportunidade a equipe realizou o levantamento das demandas da escola para a reforma e futura ampliação.

