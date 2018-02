EQUIPE JI NO CARNAILHA

Novamente a Equipe do O JORNAL DA ILHA, estará cobrindo o Carnailha de Parintins para o mundo ver.

Durante as três noites o JI estará a postos para informar e divulgar todos os detalhes do Carnailha deste ano.

Nossa equipe terá como novidade este ano, a presença do jornalista e radialista de Alagoinhas (Bahia), Roque Costa, que a convite do JI, enviara material da festa momesca parintinense para o município baiano.

Carlos Frazão comandara a equipe formada por Kedson Silva (repórter/colunista), Roque Costa (repórter/colunista), e Tarcisio Pinheiro e Arilson Tavares (fotógrafos).

Todo o material colhido será publicado no site do JI, www.ojornaldailha.com, momentos de transmissão ao vivo pelo facebook, e o resultado final do desfile com a cobertura total do Carnailha 2018 estará no jornal impresso de quarta-feira, 14.

Redação JI

Arte: Tarcisio Pinheiro