Equipe destaca atuação decisiva da Prefeitura de Parintins na jornada de lábios leporinos

A parceria estabelecida pela Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde e Hospital Jofre Cohen, foi decisiva para que a jornada de cirurgia de lábios leporinos acontecesse no município de Parintins. A declaração é da equipe da ONG Smile Train que iniciou nesta segunda-feira, 2 de setembro, a série de cirurgias no município, beneficiando 40 pessoas entre moradores de Parintins e de cidades como Barreirinha, Urucará e área indígena.

O médico cirurgião Renato Rocha Lage explicou para os profissionais e familiares de pacientes que se não fosse a Prefeitura de Parintins proporcionar o apoio não seria possível a realização das cirurgias. Ele argumentou que o Governo Federal não disponibilizou mais recursos para que as intervenções ocorressem no interior do Brasil, sendo assim, o município abraçou a causa e viabilizou que o programa chegasse e beneficiasse tantas pessoas.

A subsecretária de Saúde, Daizes Pimentel, descreveu como importantíssima a postura do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros na promoção de parcerias devolvendo o sorriso a muitas pessoas. Pimentel afirmou que houve uma preparação intensa para a recepção dessa jornada de cirurgia que será a primeira de muitas.

“São crianças e adolescentes que estavam em uma situação complexa desde a parte de alimentação e especialmente a estética. Por esse momento vale todo esforço e daqui queria agradecer a logística proporcionada pelo prefeito Bi Garcia”, salientou.

A enfermeira norte americana Mirian de Souza, emocionada, enalteceu o trabalho realizado pela ação conjunta em Parintins. “Não tenho palavras. Tenho amizade para com eles, e o melhor é que alem da cirurgia é possível ajudar com informações necessárias para o decorrer da vida de cada um”, ressaltou.

Prefeitura homologa licitações e UBSs começam a receber medicamentos



A Prefeitura Municipal de Parintins homologou os processos licitatórios para compra de medicamentos e materiais químicos-cirúrgicos para o Hospital Jofre Cohen e unidades básicas de saúde da cidade e interior. Com isso, a partir desta segunda-feira, dia 2, a Secretaria de Saúde ja recebeu alguns itens que estavam em falta nas farmácias.

Foram comprados 253 itens na lista de medicamentos, de oito fornecedores, totalizando cerca de R$ 4,5 milhões. Quanto aos materiais químicos-cirúrgicos, constam 310 itens adquiridos de nove empresas no investimento aproximado de R$ 3,5 milhões.

Desde o início de 2017, a gestão municipal tem investido na compra de remédios para que o atendimento à população fosse normalizado na medida em que o esvaziamento das farmácias era uma das principais reclamações dos parintinenses.

Segundo Luzia Fernandes, a compra destes produtos foi desde janeiro uma das prioridades da gestão do prefeito Bi Garcia, vice Tony Medeiros e secretário Ronaldo Cardoso.

“Sabemos que há uma procura muito grande por medicamentos nos postos, porém, é fundamental que a Prefeitura realize aquisição de forma legal e transparente, como determina a lei. Após a homologação da licitação já realizada, começaremos a receber esses medicamentos e insumos”, destacou a gerente farmacêutica da Secretaria de Saúde de Parintins.

