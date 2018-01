Equipe da Susam visitou Parintins para alinhar relações com Município

Uma equipe da Secretaria de Estado da Saúde (Susam) e da Superintendência da Habitação do Amazonas (Suhab) visitou Parintins nessa segunda-feira (29) para alinhar as ações entre Estado e Município. A secretária de estado do interior da Saúde, Edylene Pereira, visitou os hospitais Padre Colombo e Jofre Cohen, reuniu com as gerentes de programas, diretores de unidades de saúde, além do secretário de saúde Clerton Rodrigues e sub Daizes Pimentel.

Edylene reiterou a importância de Parintins como pólo natural de saúde e da aproximação das instituições. Para ela, o imprescindível é compartilhar responsabilidades para melhorar o setor. “É muito bom estar em Parintins e será importante termos melhores resultados, pois sempre podemos melhorar”, disse.

Ela disse ainda que uma equipe de engenharia acompanha a estada na cidade verificando as demandas estruturais. “Parintins é um município que precisa desde sempre melhorar para dar suporte aos municípios do entorno”, lembrou.

O secretário municipal de saúde Clerton Rodrigues Florêncio afirmou que é importante a estada no município da equipe que representou o secretário Francisco Deodato. Para ele, é positivo que a Susam conheça as instalações que o município de Parintins dispõe e também o funcionamento dos programas de saúde existentes. “Temos que cada vez mais afinar essa relação com Governo do Estado, pois temos interesse em trazer recursos e investimentos para melhor promover a saúde em nossa cidade. Esse é um dos desafios do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros”, destacou Clerton.

Semsa