Equipe da SEJEL vistoria projeto VidaAtiva em Parintins

Uma equipe da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, SEJEL, composta por Clebes Matos (assessor técnico), Camila Muniz (supervisora de dança), Talita Ramos (supervisora de educação física) e Iuçanara Freitas (coordenadora do projeto VidaAtiva), estão em Parintins desde quinta-feira, 12 de abril, vistoriando o trabalho dos profissionais do projeto social que atuam na cidade junto aos grupos da terceira idade.

“O objetivo da nossa visita surpresa e verificar como que está o funcionamento dos nossos grupos do projeto VidaAtiva, que atuam há alguns anos em Parintins”, destacou Iuçanara Freitas. Acompanhados dos coordenadores da Comjel e de integrantes da Semasth, na tarde de terça-feira, a equipe da SEJEL visitou os grupos de idosos da comunidade Santa Luzia do Macurani e do bairro Santa Clara, (onde atuam os profissionais do projeto do Estado). Em seguida, conheceu as dependências e os trabalhos desenvolvidos no Centro do Idoso Pastor Lessa.

A equipe ficou até sexta-feira (13) na cidade e segundo eles, o projeto VidaAtiva é voltado para a terceira idade, atendendo com uma equipe multidiciplinar com psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, além de profissionais de dança e de educação física.

Kedson Silva/JI