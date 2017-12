ENTRADA PARA A GRANDE FESTA DO GARANTIDO DIA 23 SERÁ 01 KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL

Com objetivo de ajudar o Hospital Padre Colombo, o Garantido cobrará 01kg de alimento não perecível na entrada para a festa de confraternização do dia 23 de dezembro na Cidade Garantido. O grande evento que fecha o calendário 2017 do Boi do Povão terá a final do concurso para escolha da Rainha do Folclore, final das toadas para o CD 2018 e a apresentação de itens oficiais, Batucada, Garantido Show, Comando Garantido e Banda Oficial.

Segundo o presidente Fábio Cardoso, nada mais justo reverter a entrada para esse grande nome em apoio a esta importante instituição de saúde de Parintins. “O Hospital Padre Colombo passa por dificuldades e nos colocamos a disposição para desta forma atuar em parceria”, disse o presidente.

Serão mais de cinco horas de programação na Cidade Garantido no dia 23 iniciando as 19h30 com a final das toadas do CD 2018, seguido pela disputa das candidatas a Rainha do Folclore do Garantido e apresentação dos itens oficiais do mais campeão de Parintins.

De acordo com Messias Albuquerque, Será sem dúvida uma grande festa que assim como o anúncio do tema, mostrará a disposição do Garantido para a próxima temporada e para a vistoria no Festival 2018.

(Comunicação Garantido)