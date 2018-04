EMPRESA LANÇA SEMIJOIAS PERSONALIZADAS COM A MARCA DO BOI CAPRICHOSO

Dois modelos de semijoias para presentear o torcedor azul e branco são produzidos em série pela empresa amazonense Marcante Folheados, a nova parceira comercial do Boi Caprichoso. Os produtos exclusivos com a marca do campeão do Festival Folclórico de Parintins estão em fase de fabricação para comercialização a partir do dia 19 de abril. O acordo entre o bumbá e a empresa, que tem mais de 20 anos de mercado, faz parte das ações conjuntas de marketing dos bois de Parintins para exploração dos royalties da marca.

O anúncio das vendas das semijoais será feito nas redes sociais oficiais do Caprichoso e da Marcante Folheados. “Estamos extremamente felizes com essa parceria. Quando fomos procurados pelo Bosco (Diretor de Marketing do Caprichoso), ficamos lisonjeados. A Marcante já desenvolve um trabalho em Manaus há 20 anos, no segmento de semijoiais. Então, vimos ali a possibilidade de fazer um trabalho muito bacana. A expectativa para vendas é das melhores. Nesse primeiro momento, temos uma procura muito grande pelas redes sociais”, revela Mariana Fernandes, diretora comercial da empresa.

A diretora comercial diz que, a partir da assinatura do contrato com o Boi Caprichoso, foi dado o start para fabricação das peças. “E já temos uma data para o início das vendas, dia 19 de abril. Nesse primeiro momento, nós estamos lançando dois modelos, um colar escrito ‘Caprichoso’, com a estrela, e também uma pulseira com berloques do boi. As expectativas não poderiam ser as melhores para vendermos esses produtos”, anunciou Mariana Fernandes.

Conforme o diretor de marketing do Caprichoso, Bosco Rezende, a vantagem de explorar os royalties da marca do boi é que, com a venda do produto final, a empresa deposita percentual de lucro diretamente na conta do bumbá. “Identificamos possíveis parceiros que podíamos ter um dividendo do acordo. Com os royalties, o boi ganha uma porcentagem em cima do produto final. Isso vai acontecer com todas as operações que vamos fazer. Esperamos, com a entrada de recursos dessas parcerias, suprir a necessidade do boi o ano inteiro”, explica.

Assessoria de Imprensa Boi Caprichoso