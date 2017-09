Empresa é contratada para construir sala para tomógrafo no Jofre Cohen

Após o anúncio feito pelo prefeito Bi Garcia no primeiro semestre, que Parintins havia conseguido um aparelho de tomógrafo, engenheiros estiveram na sexta-feira, 22 de setembro, no hospital Jofre Cohen para estudar a área onde será construída sala para o funcionamento do equipamento de alta tecnologia. O secretário de Saúde, Ronaldo Cardoso, diretor-geral do Jofre Cohen, Josimar Marinho, e o diretor clínico Paulo Roberto, além da subsecretária de Saúde, Daízes Pimentel e demais profissionais acompanharam a visita.

Leão Azulay informou que foi contratado diretamente pela General Electric e que o serviço não trará custos ao município. Ele destaca que uma das políticas da empresa é enviar seus equipamentos apenas quando existe estrutura física concluída para seu funcionamento.

A expectativa do secretário Ronaldo Cardoso é que em curto espaço de tempo Parintins passe a contar com esse instrumento de saúde. Ele ressalta o comprometimento do prefeito Bi Garcia que buscou junto ao Governo do Estado parcerias para dotar Parintins de um mamógrafo, que auxiliará a toda população especialmente a mais carente, na medida em que este exame tem um alto custo na rede particular.

O diretor do hospital Jofre Cohen Josimar Marinho salienta que dotar o Jofre Cohen de uma clínica de imagem é um dos compromissos do prefeito Bi Garcia, que recolocou em funcionamento equipamentos como o mamógrafo, os raio x, além da ultrassonografia e outros exames importantes.

O médico cirurgião geral Bruno Bittencourt avaliou como positiva a conquista no tomógrafo para o município de Parintins. O profissional destaca que muitas doenças são apenas diagnosticadas por meio do equipamento.

Marcio Costa/SEMSA

