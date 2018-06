Empresa Boticário no Festival de Parintins

Ainda não como patrocinadora oficial, mas a empresa Boticário participa em 2018 pela primeira vez do Festival Folclórico de Parintins que acontece na Ilha nas noites de 29, 30 de junho e 01 de julho. A informação é do empresário André Guimarães, proprietário da MANÁ PRODUÇÕES & EVENTOS, empresa responsavél da captação de patrocínios para a festa dos bois Caprichoso e Garantido, além da expansão, divulgação da imagem dos bumbás,apoios, licenciamento de marcas, vendas de shows e outras ações comerciais, assim como, é o representante legal da festa junto ao Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet.

Geradora de aproximadamente 22 mil empregos diretos e indiretos de todo o Brasil, divididos entre cerca de 900 franqueados, com mais de 3.200 lojas. “O Boticário está vindo conhecer o evento, mas já chega pagando, abrindo uma série de coisas. Além de adquirir camarote, a empresa enviou materiais como maquiagens para os itens masculino e feminino dos dois bumbás”, explicou André Guimarães.

A empresa com maior rede de franquias e cosméticos do mundo, em Parintins com uma loja autorizada na Avenida Amazonas, próximo ao Super Baranda, será também a financiadora da revista do festival. “Não iria ter revista da festa, mas a empresa Boticário será financiadora da revista esse ano”. André explica que a empresa atua esse ano com a chamada verba incentivada, que não usa a Lei Rouanet. “Temos uma relação absolutamente transparente com os bois”, ressaltou.

Kedson Silva/JI