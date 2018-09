Emoção e unidade pelo Tri marcam despedida de Brena e anúncio de Cleise Simas

Cleise Simas, a nova realeza do folclore

Em noite de grandes emoções, a nação azul e branca do Boi Caprichoso se despede de Brena Dianná e anuncia Cleise Simas como nova realeza do folclore. Uma mega estrutura foi montada pela diretoria azulada na Praça dos Bois, com módulos alegóricos, corpo de cênica, músicos, dançarinos, marujada e itens oficiais.

Além da passagem da coroa azulada, o presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, ainda anunciou novas contratações para a temporada 2019. Os compositores César Moraes e Eder Lima retornam ao Boi Negro de Parintins, assim como o coreógrafo Saulo Assayag, que estará diretamente atuando com os itens oficiais.

Grife e DVD

O Boi Caprichoso agora tem seus produtos sendo produzidos e comercializados por uma empresa de renome nacional. Trata-se da Grife do Samba, que já disponibilizou os produtos no site http://www.grifedosamba.com.br/busca.php?attr=1879.

O DVD 2019 será gravado e não gerará custos para o Boi Caprichoso, pois será patrocinado. A produção audiovisual será gravada em todas as regiões da terra brasilis.

No Sul: Curitiba; Sudeste: São Paulo e Rio de Janeiro; Centro-oeste: Goiânia

Nordeste: Recife; Norte: Manaus e Parintins.

Rainhas

Brena Dianná, 10 anos como rainha azul e branca, se despediu do item 8 recebendo das mãos do Presidente Babá Tupinambá certificado de Embaixadora do Folclore.

A nova rainha do folclore, Cleise Simas, é parintinense, cabocla criada na essência do Boi-Bumbá. Foi dançarina foi por muitos anos do CDC (Corpo de Dança Caprichoso), atuou como rainha substituta, fez parte do projeto Show para Turistas e sonhava, desde pequena, tornar-se o símbolo da realeza do folclore popular.

A nação azul em branca, em êxtase, ovacionou Cleise Simas quando, no seu anúncio oficial, recebeu das mãos de Brena Dianna a coroa para um novo reinado dentro da história do Boi Caprichoso.

Assessoria de Imprensa Boi Caprichoso