Embaixada da Austrália no Brasil abre projetos que abordam situação humanitaria

A Embaixada da Austrália no Brasil receberá inscrições de organizações da sociedade civil para o Programa de Ajuda Direta ou Direct Aid Program (DAP). No ciclo 2017/2018 o DAP espera beneficiar projetos com orçamento entre 20 e 130 mil reais.

Segundo informações recebidas pela ABCR, devido à mudanças de estratégias para o ciclo 2017/2018, a Embaixada dará prioridade aos projetos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e aceitará também projetos de Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba.

O objetivo do Programa é apoiar organizações sem fins lucrativos e indivíduos que implementem projetos de desenvolvimento de pequeno a médio porte nas comunidades em que atuam, abordando a situação humanitária nos países em desenvolvimento e apoiar projetos com iniciativas inovadoras e com premissas de auto sustentabilidade econômica. Desta forma, as organizações ou indivíduos ajudam a Austrália a cumprir com seus objetivos de diplomacia pública e de relações internacionais.

Diferente dos ciclos anteriores, esse ano o DAP priorizará projetos que trabalhem com as seguintes temáticas:

Empoderamento econômico: projetos que trabalhem com grupos em situação de desvantagem e que busquem o aperfeiçoamento de suas habilidades e capacidades para gerar renda);

Esportes e saúde para o desenvolvimento: projetos que utilizem iniciativas esportivas ou de saúde para melhorar a coesão social e projetos esportivos que apoiem pessoas com deficiência, melhorando a qualidade de vida;

Minorias e igualdade de gênero: projetos que tenham como público-alvo minorias como populações indígenas, idosos, mulheres, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pessoas com deficiência;

Reciclagem e manejo de resíduos: projetos que tragam novas e inovadoras iniciativas para a temática de preservação do meio ambiente, especialmente aqueles que foquem em reciclagem e manejo de resíduos.

Os interessados deverão acessar a página https://dap.smartygrants.com.au/Brasilia1718, entender as regras e restrições do Programa, ler as instruções para preenchimento do formulário e enviar sua candidatura pela página. Não haverá recebimento de formulários por e-mail ou correios.

Os interessados têm até o dia 09 de outrubro, 17h (horário de Brasília) para preencher o formulário e enviar a documentação exigida ( duas cartas de referência e três orçamentos de diferentes fornecedores para cada item solicitado).

Na maioria dos casos, o projeto deverá ser finalizado até o fim do ano fiscal australiano (junho de 2018).

Para mais informações e para acessar a documentação relevante, favor acessar o site: https://dap.smartygrants.com.au/Brasilia1718 ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

A ABCR – Associação Brasileira de Captadores de Recursos não é responsável por este edital, mas apenas o divulga julgando que seja do interesse de seu público. Quaisquer dúvidas, reclamações e sugestões devem ser tratadas diretamente com o responsável pelo edital, citado no texto.

Postado por Carlos Frazão/JI

Fonte: captadores.org.br

Comentários

comentários