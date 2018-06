Em quem votar, por que votar?

Crônica de estreia de Renato Carvalho, no nosso site JI.

Não há democracia na ausência de partidos políticos. Pela sua essencialidade eles são vetores da vontade de eleitores inocentes, eleitores espertos, eleitores desinformados, curiosos subservientes e outros tantos da mais diversificada classificação. Nas eleições presidenciais, os candidatos recebem os votos diretamente dos eleitores e sem a influência ou passeio turístico dos votos pelos partidos. Em sendo dessa forma, não há explicação fora da esfera do financiamento de campanhas, para a vinculação de candidatos a Presidente da República a um partido político.

Neste nosso Brasil da atualidade o nível de consciência da grande massa de votantes é tão baixa que permite acreditar-se nas aberrações eleitorais, talvez a mais humilhante delas seja a veiculação de informações afirmativas; fulano de tal é o candidato de tal partido. Lembrando que presidente da república recebe votos sem depender de partido político ou Coligação deles, por qual motivo não é escancarada a realidade para o eleitor? por qual razão o eleitorado não fica sabendo quem realmente tem o poder de barganha? os partidos e suas coligações por usarem o fundo partidário, ou deputados e senadores?

A divisão do sacrifício dos contribuintes sob a denominação de fundo eleitoral deve ser dividido em partes iguais para todos os partidos assim, se quebraria o monopólio das grandes coligações quase sempre formadas de última hora a fim de favorecer os mesmos grupos, os mesmos candidatos que se perpetuam no poder e com o poder de definir quem vai se dar bem, quando e em que proporção de promiscuidade acatam essa divisão. “Nada se parece mais com o fim de tudo do que um gato admirando uma ratoeira ocupada e eleitores carregando candidatos nos ombros”.

Renato Carvalho

Colunista JI

Administrador de Empresas/cronista