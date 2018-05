Em Parintins, ‘Lounge dos Bumbás’ une boi-bumbá e música eletrônica

A DJ May Seven é uma das produtoras e realizadoras da festa (Fotos: Divulgação)

A semana que antecede o Festival Folclórico de Parintins vai ganhar um grande reforço no entretenimento da Ilha Tupinambarana. O Lounge dos Bumbás, que vai acontecer do dia 28 de junho a 1º de julho, funcionará como uma espécie de “sala de espera” para o festival. Subdividido em quatro eventos que unem música, gastronomia e dança, todas as partes da festa vão acontecer no Contemporâneo Festas e arredores, localizado na Avenida Amazonas, 896-1020, Centro de Parintins.

De acordo com o empresário Sérgio Vieira, um dos organizadores do evento, o “Lounge dos Bumbás” vem com a necessidade de oferecer mais opções de diversão para quem chega antecipadamente à ilha para o festival. “Muita gente fica sem fazer nada na espera para o festival e esse evento supre isso”, coloca ele.

Feira e lounge

A feira gastronômica é o elemento com mais dias de programação: ficará disponível de 28/6 a 1/7, sempre a partir das 16h até às 4h. Sérgio alega que os expositores gastronômicos ainda estão sendo negociados, mas garante que, quem for ao local, poderá escolher entre uma vasta opção de comidas japonesas, creperias, tacacarias e demais pratos regionais. “Na parte interna do Contemporâneo haverá barracas de café da manhã. O acesso à feita é gratuito, você só paga o que consumir”, declara ele.

Ainda no dia 28 de junho, a partir das 21h, haverá o “Lounge dos Visitantes”, que será nada mais, nada menos do que uma festa de boas vindas aos frequentadores da cidade. “Na festa, vamos misturar o boi-bumbá com o eletrônico e fazer uma festa com um conceito jovem”, coloca ele. A DJ May Seven, uma das produtoras e organizadoras do “Lounge dos Bumbás”, é quem está responsável por convidar DJ’s de renome nacional e internacional para a balada. Os nomes ainda não foram fechados.

Sunset e feijoada

No dia 29 de junho, o “Sunset dos Visitantes” vai fazer a festa de quem gosta de grandes estruturas na rua. A festa começa às 12h. “Com o Sunset, nossa ideia é trazer artistas de outros ritmos diferentes do boi-bumbá. Vamos construir um palco na rua e a cada dia vamos trazer uma atração diferente dos gêneros sertanejo, samba e música eletrônica”, coloca o empresário.

O ritmo bovino vai entrar na programação do evento no dia 30 de junho, com a “Feijoada das Cunhãs”, que será feita para homenagear as últimas cunhãs-porangas do festival. “Na feijoada estarão as ex-cunhãs Tatiane Barros (Garantido), Maria Azedo (Caprichoso), Jeane Benoliel (Caprichoso) e Lilian Linhares (Garantido).

Laynna Feitoza/acrítica.com/Manaus (AM)