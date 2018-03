Em Parintins, Boi Caprichoso constrói cenografia do curral para DVD 2018

Os trabalhos em andamento visam a preparação do palco e decoração de todo o ambiente do curral para receber a nação azulada (Foto: Katiúscia Ferreira)

Desde o início do mês de março, uma equipe de 12 artistas materializa a cenografia do curral Zeca Xibelão para a festa de lançamento do CD e gravação do DVD 2018 do Boi-Bumbá Caprichoso “Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral”, no dia 21 de abril. Concebido pelo Conselho de Arte, o projeto cenográfico é executado pela comissão artística coordenada por Glaucivan Silva, formada por Algles Ferreira, Jucelino Ribeiro, Kennedy Prata e Geremias Pantoja.

Os trabalhos em andamento visam a preparação do palco e decoração de todo o ambiente do curral para receber a nação azulada durante o espetáculo de gravação do produto audiovisual 2018 em Parintins. Artistas de ponta, desenhistas, soldadores, pintores, carpinteiros e ajudantes constroem os primeiros elementos da cenografia. “A pedido do presidente Babá Tupinambá e Conselho de Arte, ilustramos esse projeto. Mais uma vez agradeço a diretoria pela oportunidade em conduzir esse trabalho”, confessa Glaucivan Silva.

O coordenador destaca que o time artístico escalado para montar o projeto cenográfico do curral Zeca Xibelão é formado por grandes profissionais qualificados e experientes. “Contamos com o apoio do Kennedy, do Algles, do Geremias, do Jucelino, entre outros envolvidos nesse trabalho. O artista parintinense se destaca muito pela ousadia e pela criatividade em cima de materiais reutilizáveis. No Boi Caprichoso, fazemos esse trabalho e exercitamos mais nossa criatividade”, salienta.

O artista Glaucivan Silva afirma que o projeto recorre ao reaproveitamento de materiais para concepção de elementos de composição da infraestrutura da cenografia. “Vamos mostrar a proposta do Conselho de Arte pensada para o DVD, que servirá para as apresentações do boi no ano de 2018. Na decoração, utilizaremos materiais alternativos como artesanatos, cipós e palhas, tudo de acordo com a temática do boi nesse ano, mas com toque de criação artística”, assegura.