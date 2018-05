Em entrega de kits bebê, prefeito anuncia liberação de investimentos para Parintins

A Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), fez, na manhã desta sexta-feira (18), no Centro do Idoso Pastor Lessa, a entrega de mais 150 kits bebês a gestantes de Parintins. A entrega foi comandada pelo prefeito Bi Garcia e contou com a participação de secretários municipais e vereadores.

O programa de kits bebê é um marco das gestões do prefeito Bi Garcia, que em seus dois primeiros mandatos (2005-2012) iniciou esse trabalho coordenado pela Secretaria de Assistência Social do Município.

Com a entrega feita nesta sexta, a Prefeitura totaliza mais de 1mil kits destinados a mulheres grávidas de baixa renda de Parintins. “Mais uma etapa do programa de kit bebê que tem o objetivo de orientar as mães, fazer com que elas façam as consultas necessárias do pré-natal, o acompanhamento médico no momento da gravidez e pós-gravidez”, comenta o prefeito Bi Garcia.

Recapeamento

Além de capitanear a entrega dos kits bebê, o prefeito Bi Garcia anunciou também, na solenidade, que será definida nesta sexta-feira, em Manaus, a vinda da empresa que fará a recuperação do sistema viário de Parintins. Bi Garcia participa do encontro com o governador do Estado, Amazonino Mendes, durante a tarde, no intuito de agilizar o recapeamento das ruas de Parintins. A previsão é que os trabalhos iniciem até o fim de maio. No encontro o prefeito também discutirá outros investimentos para a cidade com o governador.

SECOM