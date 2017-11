Em clássico eletrizante, Fla busca empate no fim e garante vaga na semi Sul-Americana e parintinenses vibram.

Fluminense abre 3 a 1 – com dois de Renato Chaves -, mas Rubro-Negro elimina o rival com gol de Willian Arão aos 38 minutos do 2º tempo

Torcidas inflamadas, jogadores pilhados, jogadas ríspidas, seis gols e muita emoção. Enfim, um clássico com cara de clássico no Rio de Janeiro. Num Fla-Flu eletrizante, com direito a reação na reta final, o Rubro-Negro buscou o 3 a 3 e garantiu vaga na semifinal da Sul-Americana. Foram muitos os postulantes a heroi. Lucas abriu o placar no início, Renato Chaves marcou duas vezes de cabeça… Diego fez de falta, Vizeu diminuiu a vantagem… Mas Willian Arão, numa cabeçada certeira, arrancou o grito dos torcedores e selou a classificação.

O Flamengo agora aguarda o classificado do duelo entre Sport e Junior Barranquilla, da Colômbia. Na ida, os colombianos venceram no Brasil por 2 a 0. O confronto de volta será nesta quinta-feira, às 22h45 (de Brasília), em Barranquilla.

