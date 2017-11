Em audição de toadas, Boi Caprichoso apresenta novidades para arena, itens e sócios

Atividades serão feitas no curral Zeca Xibelão neste sábado, dia 04 de novembro, com portões abertos ao público.

Durante o segundo processo de avaliação das toadas pré selecionadas, datado para este sábado, 04 de novembro, novidades relacionadas ao boi de arena 2018, itens e sócios, serão anunciadas pela diretoria do Boi-Bumbá Caprichoso.

O evento é bastante aguardado pela nação azul e branca e devido ao suspense provocado nas redes sociais nos últimos dias, o presidente Babá Tupinambá adiantou que são anúncios que vão trazer novas possibilidades para o Festival Folclórico de Parintins. “O Boi Caprichoso está com um projeto audacioso e quando se fala em audácia, se fala também em novidades. Estamos reunindo há meses pensando em algo que mantenha o Caprichoso sempre à frente na vanguarda do festival”, antecipou o presidente.

Sobre o processo de escolhas de toadas para o CD “Sabedoria popular: Uma Revolução Ancenstral”, o coordenador do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, reforça todo o trabalho conjunto feito com o Conselho Musical, no qual resultou a seleção de toadas que serão avaliadas em audição no curral Zeca Xibelão neste sábado. “Tivemos o cuidado de selecionar obras que, juntas, unifiquem a ideia do tema, questões técnicas e básicas, assim como a qualidade musical”, conclui.

Seleção de toadas

Na etapa Parintins, 18 toadas serão executadas e avaliadas em mais uma fase classificatória. Conforme anunciado anteriormente, os 100 primeiros torcedores a chegarem no curral Zeca Xibelão poderão julgar as obras musicais. “As todas mais bem votadas serão analisadas pelo Conselho de Arte e Conselho Musical sobre a possibilidade de fazer parte do CD”, diz Mauro Antony, coordenador do Conselho Musical.

Na avaliação dele, a cada ano o processo de seleção se torna transparente, devido ao acompanhamento ao vivo pela Live no Facebook, permitindo maior interação com a nação azul e branca.