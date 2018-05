Educadores de Trânsito orientam crianças e adolescentes da LBV sobre boas condutas no trânsito

Crianças e adolescentes, atendidos no Centro Comunitário de Assistência Social (CCAS) da LBV, receberam orientações da equipe de educadores de trânsito do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito – Manaustrans, quanto às boas práticas no trânsito.

Com uma linguagem simples e de fácil entendimento, os educadores enfatizaram quanto aos cuidados que se deve ter ao atravessar a rua; o uso correto do cinto de segurança; a atenção à sinalização semafórica para pedestres e veículos; a utilização dos equipamentos de segurança para ciclistas e motociclistas; mostraram vídeos educativos com animações que chamaram a atenção de todos; além de uma atividade lúdica denominada “vivência” onde as crianças participaram e aprenderam a forma correta de pedir passagem na faixa de pedestres.

Socorro Leão, Coordenadora Pedagógica da LBV, em relação a iniciativa do órgão de trânsito municipal em passar essas informações para crianças, disse: “Acredito que o papel fundamental da equipe do Manaustrans é realizar uma ação educativa para conscientizar de forma lúdica nossos pedestres mirins e através dessas informações formar cidadãos conscientes para um presente e futuro melhores.”

A Educadora de Trânsito, Rineida Santos, agradeceu o convite da Legião da Boa Vontade e afirmou que “o Manaustrans está de portas abertas para qualquer ação que a LBV desenvolver com seus atendidos no que diz respeito a trânsito.” Ainda conforme Rineida, “esta atividade do Manaustrans em conjunto com a LBV gera resultados, pois, faz com que as crianças se interessem pelo assunto e propaguem a mensagem para seus familiares.”

João Boaventura, Educador Social da LBV, afirmou que “a atividade é muito interessante, trouxe benefícios para as crianças que certamente repassarão às suas famílias e por consequência ajudará a salvar vidas. Gostei muito dos vídeos, da parte lúdica e principalmente as orientações sobre as idades certas para as crianças sentarem no banco da frente do carro e para andar de motocicleta.”

Vale ressaltar que a idade permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro para crianças serem transportadas no banco da frente é a partir de 10 anos e em motocicletas, a partir de 07 anos. Uma recomendação muito importante presente nos veículos que possuem “airbag” instalados é a de que crianças, mesmo com idade igual ou superior a 10 anos, mas que não tenham 1,5 m (um metro e meio) de altura, não sentem no banco da frente do veículo, devido ao acionamento do equipamento de segurança (em caso de acidente) poder causar graves ferimentos na cabeça da criança.

Dados Oficiais:

De acordo com o relatório de acidentes de trânsito da Diretoria de Educação de Trânsito e Estatística do Manaustrans, os dados apontam uma redução de 17,31% de vítimas fatais no trânsito de Manaus, no período de 01 de janeiro a 22 de março, em comparação entre os anos 2017 e 2018. O mês de março registra uma queda de 63,16% de vítimas fatais no trânsito de Manaus no comparativo de 1 a 22 de março, entre os anos 2017 e 2018.

Vá sem pressa, faça uma prece!

A campanha permanente Vá sem pressa, faça uma prece!, promovida pela Legião da Boa Vontade, objetiva à conscientização de motoristas e pedestres, para que cumpram as leis de trânsito por amor à sua vida e à dos semelhantes.

