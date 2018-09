Eduardo Braga participa de caminhada e comício hoje em Parintins

O senador Braga (D) será recepcionado pelo prefeito Bi Garcia (E), secretários e a população em geral.

O senador Eduardo Braga (MDB) participa nesta sexta-feira, 28, de caminhada e comício em Parintins. O prefeito Bi Garcia (PSDB) confirmou a agenda do candidato à reeleição. A chagada de Braga está prevista para as 17 horas no aeroporto Júlio Belém de onde seguirá

para o Planeta Boi. Em caminhada, segue até a Avenida Paraíba com a estrada do Macurany local do comício. Braga é um dos senadores que mais investiu no município de Parintins por meio de emendas parlamentares.

Para este ano, lembra o prefeito Bi Garcia, Braga destinou recursos para equipar os centros de saúde de Parintins com recursos no valor de R$ 1,3 milhão e para a construção de um ginásio na Vila Olímpica local na ordem de R$ 1,5 milhão. “São emendas impositivas, uma na área de saúde e outra para um ginásio olímpico. Os recursos já foram empenhados no Calha Norte e em abril ou março os recursos estarão sendo liberados”, afirmou.

Braga ainda foi responsável em destinar recursos para o asfaltamento dos bairros Itaúna I, Itaúna II, Mocambo, Cabury, Vila Amazônia e Santo Antônio do Tracajá. Para Bi, este é um momento de reconhecimento por tudo que o senador tem feito por Parintins. “É mais uma porta que se abre para maiores investimentos com o senador Eduardo Braga a nossa cidade”, assegurou.

Uma das lutas do senador Eduardo Braga tem sido a melhoria no fornecimento de energia elétrica para as cidades do Baixo Amazonas. No início deste mês ele anunciou que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai realizar um leilão, em 20 de dezembro, para a construção de linhas de transmissão de energia no Amazonas. Entre redes está a interligação do Linhão de Tucuruí com Parintins. Será investido, ao todo, R$ 1,5 bilhão nas obras estruturantes, que vão gerar mais de 3 mil empregos diretos no estado.

Eduardo lembrou que a expansão do Linhão de Tucuruí até Parintins é um sonho antigo dele e de todos os moradores do município. “Ela já havia sido leiloada. Foi vencida por uma empresa espanhola (Abengoa) que, lamentavelmente, quebrou e precisou entregar a concessão para a Aneel”, disse. “Teremos um presente de Natal importante para a terra do Garantido e do Caprichoso e para as cidades vizinhas como Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Urucurituba e outras”, acrescentou.

