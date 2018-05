EDILCE BARANDA E JOAQUIM PRESTES FAZEM A FINAL DA COPA SANTA CLARA DE RUAS NESSE DOMINGO

Acontece nesse domingo (06 de maio) na Arena Joca, conhecido campo do Matadouro, a grande final da Copa Santa Clara de Futebol de Ruas.

De acordo com o coordenador do evento esportivo, Josafá Guimarães, o ‘Balaio’, uma vasta programação festiva está sendo organizado para o último dia da disputa que reuniu moradores e ex-moradores/atletas do bairro Santa Clara. “A programação inicia às 15h com a disputa do terceiro e quarto lugar entre os representantes das Ruas Nacauth e Desembargador João Correa. Após, abrilhantando o dia festivo, acontecerá o desfile das Rainhas, seguido da grande decisão da Copa entre as Ruas Edilce Baranda e Joaquim Prestes Azedo”, informa Balaio.

Na Semifinal

A partida entre a Rua Joaquim Prestes Azedo e Desembargador João Corrêa terminou empatada em 1 a 1. Nas penalidades, a Rua Joaquim Prestes venceu e fará a final contra a equipe da Rua Edilce Baranda que derrotou a Nakauth pelo placar de 2 a 0.

O coordenador convida a comunidade em geral para prestigiar o momento decisivo e deseja “sucesso a todos os times e que vença o melhor!”, salientou.

Josafá Guimarães reconhece o apoio dos patrocinadores: prefeito Bi Garcia, Rossy amoedo, Mateus Assayag, Marcelo Ms Promotora, David Nacauth e Cilan nakauth, Leo Buraco, Pietro da Agro-Madeiral, B/M Maranata, Bruney, Hemerson Toya, N/M Sérgio Brelaz e a todos os amigos do esporte, a coordenação e a todos os moradores da Santa Clara que ajudaram para que essa Copa acontecesse.

Kedson Silva/JI