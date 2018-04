EDER E CLIDE NO COMANDO DA ASPA-FS

Cerca de noventa sócios aclamaram por unanimidade, no campo do São José, a nova diretoria da Associação Parintinense de Futebol Sênior (ASPA-FS). A nova diretoria formada por Eder Jofre Ferreira (presidente) e sargento Clide Pedroso (vice-presidente ) comandarão a Associação no biênio 2018/2020.

Eder Jofre comenta que “antes das eleições, eu já estava desenvolvendo um trabalho interino a frente da ASPA-FS desde o mês de agosto de 2017. Para o pleito, formei uma parceria com o sargento Clide como sendo meu vice, junto com outros membros e fomos aclamados como novos diretores da associação”.

Metas

A nova diretoria, promete novidades a população parintinense e a seus associados, apontando como uma de suas metas, criar um cadastro de associados disponíveis para o mercado de trabalho. “A maioria dos associados são compostos de aposentados e autônomos com diversas habilidades como por exemplo: mototaxistas, pedreiros, pintores, carpinteiros, roçadores. Então esse cadastro será distribuído nas mídias para ficarem a disposição de pessoas que precisem de alguns desses serviços”, destacou Clide Pedroso.

A ASPA-FS

Clide explica que a ASPA-FS foi fundada em 22 de outubro de 2010, compondo associados maiores de 40 anos (idade limite para associar-se), sendo atletas amadores com diversas profissões, além de Policiais Militares, Militares da Marinha, Professores, Funcionários Públicos, Seguranças, Guardas Municipais e Autônomos que se reúnem todas as terças e quintas-feiras no campo do São José em frente ao Hospital Padre Colombo a partir das 16h para o seu lazer. “Esses componentes da Associação, além de se manterem fisicamente em dia, unem-se em prol de ajudar o próximo, através de amistosos, promoções como bingo e rifa”, ressaltou o vice- presidente.

Parcerias

Presidente, salienta que a ASPA-FS tem uma parceria com a comunidade e a Igreja do São José Operário, prestando serviços, ajudando e participando de promoções para angariar ajuda para o Hospital Padre Colombo, além de dar apoio a seus associados, familiares e pessoas ligadas aos membros que solicitam ajuda.

Nova Diretoria

Presidente: Eder Jofre Ferreira

Vice-presidente: Clide Justiniano Pedroso

1-Secretário: Guido Salim Barbosa

2-Secretário: Edilson Auzier Rodrigues

1-Tesoureiro: Claudio dos Santos Guedes

2-Tesoureiro: Odinelson das Chagas Jacaúna

1-Conselheiro: Franciney Nakauth Santos

2-Conselheiro: Paulo Antônio Ribeiro

3-Conselheiro: Rildo de Souza Tavares

Kedson Silva/JI