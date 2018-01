É TETRA! Flamengo resiste à pressão do São Paulo e é campeão da Copinha 2018

Rubro-Negro abre o placar nos primeiros minutos, com Wendel, de cabeça, e suporta insistência do Tricolor no Pacaembu. É o quarto título da equipe carioca na competição.

O Flamengo é tetracampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em sua quarta final, o Rubro-Negro venceu o São Paulo na manhã desta quinta-feira, no Pacaembu, com gol de Wendel, e levantou o troféu da maior e mais importante competição de futebol de base do país.

AS CAMPANHAS

O São Paulo foi o líder do grupo 10, com três vitórias em três jogos. Depois, passou por Chapecoense (2 a 0), Botafogo-SP (1 a 0), Cruzeiro (1 a 0), Vitória (4 a 3 nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal) e Internacional (6 a 5 nas penalidades, depois de 1 a 1 no tempo normal) até chegar à final.

O Flamengo também terminou a fase de grupos na liderança de sua chave, com sete pontos. No mata-mata, passou por Elosport (5 a 0), Coritiba (1 a 0), Audax (1 a 0), Avaí (1 a 0) e Portuguesa (3 a 2).

